За минулу добу діагноз covid-19 поставили 793 жителям Одеської області

За даними моніторингу сайту РНБО, в регіоні загальне число інфікованих перевалило за 40 тисяч і досягло 40535 осіб. Летальних випадків за добу-7, за весь час померли 536 жителів Одеси та області, передає Politeka.net

Одужали 8809 пацієнтів, хворіють 31190 осіб і 42316 перебувають під підозрою.

У той же час кількість хворих значно перевищує дані офіційної статистики. Багато інфікованих з різних причин не здають тести і не враховані у звітах МОЗ.

Раніше ми повідомляли, що опорні лікарні Одеси знову відмовляються приймати хворих з підозрою на китайський вірус.

Про це заявляють волонтери благодійного фонду «Корпорація монстрів».

За словами керівника цього фонду Катерини Ножевнікової, до неї звернулися 12 осіб, які потребують кисневого концентратора. Троє з них — пацієнти, яким відмовили в стаціонарі, ще двоє прикуті до ліжка і не можуть бути госпіталізовані. А решта-пацієнти, яких виписують зі стаціонарів з кисневою залежністю.

Нагадаємо, що на Одещині вірус забирає все більше життів, нові дані: "чотири сотні заражених не впоралися..."

Як писала Politeka, в Одеський порт зайшов корабель із зараженими моряками на борту: до місця з'їхалися швидкі

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