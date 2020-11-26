Одеситам повідомили, що робити у разі відмови у проведенні тесту на Ковід

Відповідне відеозвернення зробив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на своїй сторінці у Фейсбук, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Він повідомив, що МОЗ продовжує працювати над збільшенням кількості проведених протягом доби тестів на COVID-19.

Крім того Ляшко зазначив, що тестування методом ПЛР залишається основним для лабораторної діагностики вірусу, який прийшов з Китаю.

У разі відмови головний санітарний лікар розповів, куди скаржитися.

"Не чекайте вдома з симптомами по 5-10 днів! При перших ознаках ГРВІ звертайтеся до лікаря і інформуйте його про свій стан здоров'я.

У разі відмови у проведенні тестування, звертайтесь на гарячу лінію: 0800 60 20 19 для фіксації та подальшого реагування на такі випадки!",- звернув увагу Ляшко.

Станом на 26 листопада, діагноз covid-19 поставили 793 жителям Одеської області.

За даними моніторингу сайту РНБО, в регіоні загальне число інфікованих перевалило за 40 тисяч і досягло 40535 осіб. Летальних випадків за добу – 7, За весь час померли 536 жителів Одеси та області.

Одужали 8809 пацієнтів, хворіють 31190 осіб і 42316 перебувають під підозрою.

Нагадаємо, що на Одещині вірус забирає все більше життів, нові дані: "чотири сотні заражених не впоралися..."

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