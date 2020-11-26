Біля моря одесити зустріли змію
Це сталося рано вранці 26 листопада на міському пляжі «Ланжерон». Про це повідомили місцеві жителі в соціальних мережах, передає Politeka.net
Вони розповіли, що змією виявився удав або пітон. Рептилія лежала на пірсі. Небайдужі люди віднесли плазуна в дельфінарій.
Співробітники закладу, у свою чергу, вказали, що змія жила у когось вдома і найімовірніше вона втекла або її викинули.
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Зазначимо, що змії в Одесі не рідкість. Як розповів директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков, в нашому регіоні водяться чотири види змій — два види вужів і два види полозів. Всі вони не отруйні.
На початку вересня повзучу живність виявили місцеві жителі на даху однієї з будівель в районі 16-ї станції Великого Фонтану. Двометрова змія розляглася на шифері, гріючись на сонечку.
Раніше повідомлялося, в мережі показали битву двох змій, яка розгорілася на одному з пляжів під Одесою.
Сутичку вдалося зняти одеситу Сергію Філіппову, фотознімки чоловік розмістив у соцмережах.
Одна змія вже зловила бичка, але друга вирішила перехопити обід, просто відібравши його. Після недовгого бою Бичок дістався переможцю, а переможений зник у воді.
Нагадаємо, що двометрові змії заполонили Одесу, фото: відпочиваючих попередили, на якому пляжі
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