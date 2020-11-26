З'явилася інформація про те, що в Одесі одночасно замінували п'ять шкіл

Анонімне повідомлення прийшло на електронну адресу поліції в четвер, 26 листопада, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу ГУНП.

За адресами навчальних закладів, що знаходяться в Приморському, Малиновському та Київському районах міста, направлені вибухотехніки, кінологи, рятувальники та слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції.

Місцеві телегра-канали повідомляють, що серед них є гімназії №4 та 8.

Глава департаменту освіти Олена Буйневич у себе в Фейсбуці повідомила, що школярів виводять на вулиці з гімназій №2, 4, 6, 8.

При цьому гімназію №1 мінують вже вдруге, хоча вона закрита на карантин.

"Чергові ігри негідників. Гімназії 2,4,6,8 дітей виводять. Маленькі чекають батьків. Першу "мінують" вдруге, хоча школа закрита на карантин. Що ж. Сприймати кожне таке повідомлення будемо як справжнє. Школи відпрацьовують навички евакуації. Не вистачає слів", - написала чиновниця.

Крім того ми писали про переполох у шкільному закладі Одеси.

У п'ятницю, 6 листопада поліцейські шукали бомбу в будівлі 117 школи, яка знаходиться на перетині вулиць Рішельєвська і Жуковського.

Більше сотні учнів були евакуйовані з будівлі.



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