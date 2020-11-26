58-річний житель Одеси поїхав у передмістя і безслідно зник після того, як вийшов з автобуса

Про зникнення одесита повідомили в Шабівській сільській раді Білгород-Дністровського району, передає Politeka.net

Стривожені родичі ведуть пошуки Черняка Олега Петровича, 1962 року народження.

Відомо, що чоловік 11 листопада приблизно з 12:00 до 15:00 вийшов з автобуса на перехресті доріг на Шабо і Біленьке (біля залізничного переїзду) і з тих пір місцезнаходження його не відомо.

У день зникнення одесит був одягнений у темні штани, чорні кросівки, чорну куртку з в'язаним коміром і темну шапку.

Зріст 175 см, худорлявий.

Чоловік має проблеми з пам'яттю.

Його родичі вже звернулися за допомогою до правоохоронних органів.

Крім того, вони закликали всіх небайдужих людей з будь - якою інформацією про можливе місцезнаходження повідомляти за телефоном 0505735149 (Черняк Ольга) або 0674827700 (координатор пошуку-Сергій).

Не так давно ми повідомляли, що через тиждень поліцейські виявили 15-річну школярку, яка зникла на Одещині.

18 листопада Анастасія Широкобокова, 2005 року народження покинула дитячий виховний заклад і з тих пір про школярку не було ніяких звісток.

Весь цей час поліцейські відпрацьовували вокзали, парки, комп'ютерні клуби.

В результаті втікачку розшукали у знайомих.

За словами дівчини, вона не поверталася назад в притулок, так як хотіла трохи розважитися і погуляти. Інспектори ювенальної превенції провели зі школяркою профілактичну бесіду.

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