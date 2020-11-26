В Одесі шукають молоду жінку, яка пішла на роботу і пропала
Інформація про це з'явилася на пошуковій платформі "#Кращі Люди. Одеса", передає Politeka.net
Відомо, що 37-річна Зоряна Шеремет пішла на роботу в понеділок 23 листопада, і з тих пір її ніхто не бачив.
Жінка працює на вулиці Ядова, а проживає на агрономічній.
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Прикмети зниклої: зріст 178 сантиметрів, Худорлява статура, довге чорне волосся.
У день зникнення була одягнена в чорний светр з капюшоном, чорні лосини, короткі черевики.
Небайдужих жителів закликають будь-яку інформацію про місце знаходження жінки повідомляти за телефоном +38 (067) 482-77-00 або за спецлінією «102».
Крім того, стало відомо про зникнення 58-річний житель Одеси, який поїхав в передмістя і безслідно зник після того, як вийшов з автобуса.
Відомо, що і Черняка Олега Петровича, 1962 року народження ще 11 листопада приблизно з 12:00 до 15:00 вийшов з автобуса на перехресті доріг на Шабо і Біленьке (біля ж/д переїзду) і з тих пір місцезнаходження його не відомо.
У день зникнення одесит був одягнений у темні штани, чорні кросівки, чорну куртку з в'язаним коміром і темну шапку.
Зріст 175 см, худорлявий.
Чоловік має проблеми з пам'яттю.
Його родичі вже звернулися за допомогою до правоохоронних органів.
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