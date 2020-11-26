В Одесі автокран пошкодив маршрутку, яка висаджувала пасажирів на зупинці

Подія трапилася опівдев'ятого ранку біля залізничного вокзалу, передає Politeka.net з посиланням на повідомлення патрульної поліції.

Так, водій автокрана KOBELCO RK250−3, рухаючись з боку вулиці Середньофонтанської, врізався ззаду в автобус "Богдан", який в цей час здійснював висадку пасажирів.

Інспектори зазначили, що автокран пробив дах маршрутки стрілою.

В результаті аварії постраждали троє людей, двоє з яких були доставлені в лікарню, ще одна пасажирка від госпіталізації відмовилася.

До цього ми повідомляли, що місцеві жителі звернули увагу на дуже поганий стан маршрутки, яка курсує по Одесі.

Так, в місті помічена 232-а маршрутка, яку випустили на маршрут в розбитому стані, а деякі її частини просто заклеїли клейонкою.

"Що по цілісності 232 маршрутки?Не зрозуміло, як такий транспорт випустили на здійснення рейсів..😏 » ,- йдеться в публікації.

Деякі припускають, що автобус, по всій видимості, знаходився в резерві і його поставили на маршрут через транспортний колапс.

Нагадаємо, що в Одесі маршрутка наїхала на пішохода на " зебрі:" відкинуло на авто", фото.

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