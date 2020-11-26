Одному 15, а іншому всього 13 років

В Одесі два школярі напали на перехожого і погрожуючи розправою пограбували його

Подробиці шокуючого інциденту повідомили на порталі одеської поліції, передає Politeka.net

Так, два неповнолітніх хлопця, одному з яких 15 - років, а іншому всього 13, накинулися на незнайомого чоловіка.

Молодики притиснули жертву до паркану і погрожуючи фізичною розправою викрали у нього мобільний телефон. Вартість гаджета становить 10 тисяч гривень.

Потерпілий звернувся за допомогою до поліції, які оперативно розшукали малолітніх злодіїв. Школярі планували продати телефон, а гроші розділити між собою, однак не встигли.

Копи відібрали у них вкрадений смартфон і повернули його власнику.

У поліції зазначили, що за фактом відкрито кримінальну справу за грабіж.

"Старшому загрожує тюремне ув'язнення на термін від чотирьох до шести років. Молодший ще не досяг віку кримінальної відповідальності, тому до нього застосують примусові виховні заходи", - йдеться в повідомленні.

До цього ми повідомляли, що в Одесі підлітки атакували кіоски і крали тютюнові вироби.

Так, за даними поліції, юнаки за допомогою монтування зламували вітринні ролети і виносили з кіосків тютюнові вироби.

Всю викрадену продукцію вони продавали з рук і" пригощали " друзів.

Правопорушниками, особи яких поліцейські встановили в ході проведення слідчих дій, виявилися двоє одеситів у віці 15 і 16 років.

Своїми діями хлопці завдали власникам торгових закладів збитків на суму близько 15 тисяч гривень.

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