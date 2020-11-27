В Одеській області зафіксували новий антирекорд-майже тисяча випадків китайського вірусу за добу
Тривожну статистику оприлюднили на сайті МОЗ, передає Politeka.net
На території Одеського регіону протягом доби виявлено 966 нових випадків зараження, загальна кількість людей, у яких підтвердили діагноз становить 41501.
Протягом доби від китайського вірусу померли 12 пацієнтів, одужали — 130.
Загальна кількість летальних випадків-548, а тих, хто видужав налічується 8939 осіб.
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Хворіють на даний момент 32014 жителів Одеси і області, у 43282 підозрюють коронавірус.
Звернемо увагу, що кількість хворих значно перевищує дані офіційної статистики. Багато хворих з різних причин не здають тести і не враховані у звітах МОЗ.
До цього ми повідомляли, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, куди скаржитися у разі відмови у проведенні тесту на Ковід.
За його словами, МОЗ продовжує працювати над збільшенням кількості проведених протягом доби тестів на COVID-19.
"Не чекайте вдома з симптомами по 5-10 днів! При перших ознаках ГРВІ звертайтеся до лікаря і інформуйте його про свій стан здоров'я.
У разі відмови у проведенні тестування, звертайтесь на гарячу лінію: 0800 60 20 19 для фіксації та подальшого реагування на такі випадки!",- звернув увагу Ляшко.
Нагадаємо, що на Одещині вірус забирає все більше життів, нові дані: "чотири сотні заражених не впоралися..."
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