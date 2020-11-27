Одеська мерія скасувала майже весь громадський транспорт, який курсує до промринку "7 кілометр"

Заборона торкнеться роботи маршруток №4, 6, 7, 11, 18 і 23 на вихідні дні, передає Politeka.net

Керівникам транспортних підприємств вже видали розпорядження про заборону випускати ці автобуси на маршрути в суботу та неділю.

У мерії зазначили, що в п'ятницю працювати буде весь транспорт, що з'єднує райони міста і ринок "7 кілометр".

До цього адміністрація ринку прийняла рішення, що" 7 кілометр " працюватиме в суботу та неділю, незважаючи на постанову Кабміну Про карантин вихідного дня.

Відзначимо, що в п'ятницю відбудеться зворотна ситуація – працювати буде весь транспорт, що з'єднує райони міста і "7 кілометр".

Раніше ми писали, що підприємці, які торгують на найбільшому ринку «7 кілометр» наважилися зібратися на акцію протесту для того, щоб висловити своє невдоволення з приводу заборони роботи на вихідні дні. Протестувальники заблокували Овідіопольську дорогу, а також погрожували розбити намети.

Однак у справу втрутилася поліція , яка розігнала мітингувальників, а також завела на них ряд кримінальних справ.

Нагадаємо, що протести розгорілися на "7 кілометрі", через перекриту дорогу утворився величезний затор: кадри з місця подій

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