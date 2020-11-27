Під Одесою викрали молодого підприємця
Через це на території Одеської області, зокрема в Чорноморську, Овідіопольському та Білгород-Дністровському районах поліцейські оголосили план "Перехоплення", пише місцеве видання "
За інформацією ЗМІ, викрадення людини сталося о 18: 25 у дворі будинку №5а по проспекту Миру в Чорноморську.
Як стало відомо, 34-річний чоловік, який займається бізнесом, вийшов на прогулянку з собакою. У якийсь момент до нього під'їхала машина, з неї вискочили невідомі, схопили бізнесмена і посадили в автомобіль, після чого зникли.
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Очевидці встигли запам'ятати, що викрадачі приїхали на автомобілі» Міцубісі " з держномером ВН0889ОА,
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 ст.146 КК України («Незаконне позбавлення волі або викрадення людини»).
До цього ми повідомляли, що в Одесі шукають молоду жінку, яка пішла на роботу і пропала.
Відомо, що 37-річна Зоряна Шеремет пішла на роботу в понеділок 23 листопада, і з тих пір її ніхто не бачив.
Жінка працює на вулиці Ядова, а проживає на агрономічній.
Прикмети зниклої: зріст 178 сантиметрів, Худорлява статура, довге чорне волосся.
У день зникнення була одягнена в чорний светр з капюшоном, чорні лосини, короткі черевики.
Нагадаємо, що в Одесі завівся небезпечний викрадач, відео: "зрізав сотні..."
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