Хвиля масових мінувань з новою силою прокотилася по Одесі, цього разу під удар потрапили навчальні заклади

Сьогодні вранці, 27 листопада на електронну адресу поліції прийшло анонімне повідомлення про мінування відразу 10 одеських шкіл, про це повідомила прес-служба поліції Одеської області, передає Politeka.net

На об'єкти виїхали вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи Приморського, Хмельницького та Портофранківського відділу та відділень поліції та рятувальники.

Учнів і педсостав евакуюють.

Напередодні поліція отримала схоже повідомлення про мінування 5 гімназій, які знаходяться в різних районах міста.

А у вівторок "розмінувати" довелося 4 школи. Варто звернути увагу, що з кожним днем число навчальних закладів збільшується.

Глава департаменту освіти Олена Буйневич прокоментувала інцидент в соцмережах.

"Чергові ігри негідників. Гімназії 2,4,6,8 дітей виводять. Маленькі чекають батьків. Першу "мінують" вдруге, хоча школа закрита на карантин. Що ж. Сприймати кожне таке повідомлення будемо як справжнє. Школи відпрацьовують навички евакуації. Не вистачає слів", - написала чиновниця.

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