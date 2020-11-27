У п'ятницю, 27 листопада, деяким жителям Одеси доведеться мерзнути в квартирах без тепла

Так, без опалення залишилися більше сотні багатоквартирних будинків, розташованих в районі Черемушок і Таїрова.

Всьому виною аварія, яка трапилася на Адміральському проспекті. Про це повідомили в КП "Теплопостачання міста Одеси", передає Politeka

Так, теплопостачання не буде за наступними адресами:

- Адміральський проспект

3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30,16 А, 6А

- вулиця Бригадна

60, 62

- вулиця Докова

7, 9, 11, 12, 13а, 17, 19, 20, 21

- вулиця Луніна

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15А



- вулиця Щоглова

6, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 22с,



- вулиця новаторів

5, 13, 15, 17, 5А



- вулиця палубна

6, 7, 8, 10,



- Палубний провулок

1– 5, всі будинки



- вулиця суднобудівна

5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21



- вулиця Танкерна

5, 9, 11, 13, 14

- вулиця Трудова

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16,



- вулиця Генерала Швігіна

18А .

Усунути поломку комунальники обіцяють до 20: 00.

Раніше ми повідомляли, що в одній з одеських багатоповерхівок на селищі Таїрове після включення опалення прорвало трубу і затопило квартири.

Інцидент стався в житловому будинку за адресою вулиця Левітана, 101. Через аварію там затопило відразу кілька поверхів. У людей в квартирах залило все гарячою водою. Вона стікала просто зі стелі і по стінах. В результаті зіпсовані меблі і техніка.

До цього ми повідомляли, що в одному з районів Одеси прорвало водопровідну трубу і затопило округу.

Подію зафіксували у четвер, 26 листопада біля Малинівської РДА на вулиці Генерала Петрова.

На місце аварії виїхали співробітники "Інфоксводоканалу", які займалися усуненням поломки.

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