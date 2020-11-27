В Одеській області силовики перекрили канал нелегальної міграції до Європи

Подробиці повідомили в прес-центрі Державної прикордонної служби, передає Politeka.net

У вантажному автомобілі, який прибув на поромі в рибний порт міста Чорноморська з Туреччини, прикордонники виявили 13 нелегальних іноземних громадян.

Вони не мали при собі ніяких документів, що підтверджують їх особу.

Затримані зізналися, що семеро з них є громадянами Іраку, п'ятеро - громадянами Сирії і один громадянином Туреччини.

Як з'ясували слідчі, водії вантажівки-двоє громадян Туреччини - за грошову винагороду перевозили нелегалів до Німеччини.

Обидва водії затримані. За незаконне переправлення осіб через держкордон України їм загрожує від п'яти до семи років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, на українському кордоні затримали любителя Россиии і СРСР, який віз в Одеську область портрети Путіна, валюту і різний радянський мотлох.

На пункті пропуску» Старокозаче " на кордоні Одеської області та Молдови під час перевірки прикордонники звернули увагу на нервову поведінку водія. Коли ж вирішили обшукати його машину, то там було на що подивитися.

Як виявилося, громадянин України віз на батьківщину червоні прапорці з гербом СРСР, наклейки із зображенням прапора ВМФ СРСР, медалі з портретом Жукова, портрети Путіна, зображення російської військової техніки. Поруч лежав пакет з великою сумою в рублях.

Нагадаємо, що іноземці влаштували переполох на українському кордоні, фото: "прикордонники відразу почали..."

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