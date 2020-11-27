У центрі Одеси зупинено рух трамваїв

Так, у п'ятницю, 27 листопада біля кінотеатру "Родина" стався обрив контактної мережі, пишуть місцеві ЗМІ.

Через аварію тепер не ходять два трамвайні маршрути №5 і №28.

Як повідомили комунальники "Одесміськелектротранс" на місце вже направлена бригада фахівців, які усувають пошкодження.

Про причини обриву контактної мережі інформації немає.

До цього ми повідомляли, що одеська мерія скасувала майже весь громадський транспорт, який курсує до промринку «7 кілометр».

Заборона торкнеться роботи маршруток №4, 6, 7, 11, 18 і 23 на вихідні дні.

Керівникам транспортних підприємств вже видали розпорядження про заборону випускати ці автобуси на маршрути в суботу та неділю.

У мерії зазначили, що в п'ятницю працювати буде весь транспорт, що з'єднує райони міста і ринок "7 кілометр".

Також ми писали, що в Одесі п'яний водій збив молоду дівчину на «зебрі», а потім врізався в трамвай.

ДТП сталося в районі Слобідки на вулиці Маловського недалеко від гуртожитку військового вузу.

Нагадаємо, що в Одесі трамвай з пасажирами потрапив в аварію через автохама, рух зупинено: відео з місця ДТП

А ще Politeka писала, що резонансна ДТП на очах у копів сполошила Одещину, відео трагедії

Також Politeka повідомляла, що трагічна ДТП сталася з мікроавтобусом на Одещині, є жертви: "злетів з траси і врізався в ..."