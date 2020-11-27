У центрі Одеси зупинено рух трамваїв
Так, у п'ятницю, 27 листопада біля кінотеатру "Родина" стався обрив контактної мережі, пишуть місцеві
Через аварію тепер не ходять два трамвайні маршрути №5 і №28.
Як повідомили комунальники "Одесміськелектротранс" на місце вже направлена бригада фахівців, які усувають пошкодження.
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Про причини обриву контактної мережі інформації немає.
До цього ми повідомляли, що одеська мерія скасувала майже весь громадський транспорт, який курсує до промринку «7 кілометр».
Заборона торкнеться роботи маршруток №4, 6, 7, 11, 18 і 23 на вихідні дні.
Керівникам транспортних підприємств вже видали розпорядження про заборону випускати ці автобуси на маршрути в суботу та неділю.
У мерії зазначили, що в п'ятницю працювати буде весь транспорт, що з'єднує райони міста і ринок "7 кілометр".
Також ми писали, що в Одесі п'яний водій збив молоду дівчину на «зебрі», а потім врізався в трамвай.
ДТП сталося в районі Слобідки на вулиці Маловського недалеко від гуртожитку військового вузу.
Нагадаємо, що в Одесі трамвай з пасажирами потрапив в аварію через автохама, рух зупинено: відео з місця ДТП
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