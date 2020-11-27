Під час карантину вихідного дня одеська молодь почала проявляти чудеса винахідливості, щоб повеселитися

Винахідливі молоді одесити знайшли простий спосіб, як обійти будь-які заборони.

Вони влаштували вечірку прямо на даху на вулиці Дерибасівській. Відповідне відео розмістили в соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно, як молоді люди танцюють під музику з діджеєм на даху одного з будинків на Дерибасівській.

"Карантин вихідного дня. Всі заклади закриють? Нічого, влаштуємо дискотеку на даху", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що під час карантину вихідного дня заборонені масові заходи за участю понад 20 осіб, проведення дискотек, робота після 22 годин до 7 годин кафе і ресторанів, планова госпіталізація в лікарні.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я озвучили головну умову, яка допоможе Україні уникнути тотального карантину.За інформацією чиновників, цього можна буде досягти, якщо 95% будуть ходити в масках.

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