У Чорному морі біля берегів Одеси пройшли військово-морські навчання за стандартами НАТО
Відповідні кадри оприлюднили в прес-центр ВМС, передає Politeka.net
В ході тренувань військові моряки вчилися протистояти підводним диверсантам, маневрувати і вести оборону в морі.
Керував навчаннями безпосередньо командувач українського військово-морського флоту контр-адмірал Олексій Неїжпапа.
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"Дані навчання були дуже важливі для особового складу національного флоту, а мета їх, я вважаю, досягнута повністю. Ми і надалі будемо проводити подібні заходи для того, щоб покращувати стан підготовки корабельного складу, — заявив він.
До цього ми писали, що військові Одеської бригади провели вражаючі навчання з використанням новітньої системи імітації бою Laser Tag.
Зокрема, військовослужбовці брали штурмом населений пункт, окупований умовним ворогом, а потім провели там зачистку. Все ускладнювалося тим, що противник добре окопався в містечку, розмістив піхоту в будинках і мав на озброєнні дві протитанкові гармати.
Бійці зайшли в селище і почали методично зачищати будинок за будинком. В цей час їх прикривали кілька танків, які придушили вогонь ворожої артилерії.
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