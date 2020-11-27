У Чорному морі біля берегів Одеси пройшли військово-морські навчання за стандартами НАТО

Відповідні кадри оприлюднили в прес-центр ВМС, передає Politeka.net

В ході тренувань військові моряки вчилися протистояти підводним диверсантам, маневрувати і вести оборону в морі.

Керував навчаннями безпосередньо командувач українського військово-морського флоту контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

"Дані навчання були дуже важливі для особового складу національного флоту, а мета їх, я вважаю, досягнута повністю. Ми і надалі будемо проводити подібні заходи для того, щоб покращувати стан підготовки корабельного складу, — заявив він.

До цього ми писали, що військові Одеської бригади провели вражаючі навчання з використанням новітньої системи імітації бою Laser Tag.

Зокрема, військовослужбовці брали штурмом населений пункт, окупований умовним ворогом, а потім провели там зачистку. Все ускладнювалося тим, що противник добре окопався в містечку, розмістив піхоту в будинках і мав на озброєнні дві протитанкові гармати.

Бійці зайшли в селище і почали методично зачищати будинок за будинком. В цей час їх прикривали кілька танків, які придушили вогонь ворожої артилерії.

Нагадаємо, що українські морпіхи відбили атаку "противника" на Одещині: подробиці і кадри

Як повідомляла Politeka, військові з бійцями Нацгвардії відбили спробу прориву через кордон в Одеській області: кадри

Також Politeka писала, що історія з протестами на "7 кілометрі" отримала продовження, одесити не витримали: "нас хочуть загнати в стійло"