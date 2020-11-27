Вантажівка з причепом протаранила огорожу і з'їхала на узбіччя в Одеській області

Дорожньо-транспортний інцидент трапився вранці, 27 листопада, близько 08:30 на 441 км траси Київ-Одеса ( в районі смт Іванівка). Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції в Одеській області, передає Politeka.net

Вантажівка DAF перевозила хлібозбиральний комбайн на напівпричепі.

За попередніми даними інспекторів, водій великовантажу під час руху не впорався з керуванням і наїхав на огорожу вздовж проїжджої частини, після чого продовжив рух і з'їхав на узбіччя.

В результаті аварії постраждала 35-річний водій. Його забрала карета швидкої допомоги. Про його стан не повідомляється.

На місці події працював слідчий.

Не так давно ми повідомляли, що в Одесі автокран пошкодив маршрутку, яка висаджувала пасажирів на зупинці.

Подія трапилася опівдев'ятого ранку біля залізничного вокзалу.

Так, водій автокрана KOBELCO RK250−3, рухаючись з боку вулиці Середньофонтанської, врізався ззаду в автобус "Богдан", який в цей час здійснював висадку пасажирів.

Інспектори зазначили, що автокран пробив дах маршрутки стрілою.

В результаті аварії постраждали троє людей, двоє з яких були доставлені в лікарню, ще одна пасажирка від госпіталізації відмовилася.

Нагадаємо, що мікроавтобус набитий людьми перекинувся на трасі під Одесою, відео ДТП: "не розминувся з військовою технікою"

Якова писала, що масштабна ДТП стрясла Одещину, людей занесло в кювет, фото.

Також Politeka повідомляла, що трагічна ДТП сталася з мікроавтобусом на Одещині, є жертви.