В Одесі все частіше обговорюють можливий локдаун, який готуються ввести вже в грудні місяці

Постійне зростання числа заражених китайською інфекцією і нові антирекорди, який встановлюються майже кожен день, по всій видимості, приведуть до тотального карантину в Україні.

Український уряд планує ввести повний локдаун вже на новорічні свята, вони впевнений що після них число інфікованих стрімко зросте, пише Сьогодні.

Одесити сприйняли можливі посилення карантину негативно. Особливо їх турбує, що буде з громадським транспортом.

"Метро у нас немає, тому основне навантаження на маршрутки і трамваї. Якщо будуть такі обмеження як і навесні, то в транспорті буде мало людей, а черги на вулиці довжиною в кілька сотень метрів", – розповіла мешканка Одеси.

У той же час глава освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич помітила, що школярам доведеться перейти на дистанційку, яка є вже зараз.

"Кожне велике місто готове мимоволі. В окремих школах Одеси дистанційне навчання є і зараз. Базовим для педагогів, батьків і дітей залишається сайт Департаменту освіти і науки Одеської міськради. На ресурсі викладені абсолютно всі уроки у форматі відео за програмою, з основних предметів з 1 до 11 класів", - сказала Буйневич.

Нагадаємо, що в Одеській області зафіксували новий антирекорд-майже тисяча випадків китайського вірусу за добу

Так, на території регіону протягом доби виявлено 966 нових випадків зараження, загальна кількість людей, у яких підтвердили діагноз становить 41501.

Протягом доби від китайського вірусу померли 12 пацієнтів, одужали — 130.

Загальна кількість летальних випадків-548, а видужали налічується 8939 осіб.

Нагадаємо, що на Одещині вірус забирає все більше життів, нові дані: "чотири сотні заражених не впоралися..."

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