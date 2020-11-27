За Одесою невідомі шкуродери мучили бездомних собак

Вони порізали їх ножами, або іншими гострими предметами.

Знущання зафіксували в смт Таїрове, що поблизу Одеси. Про це повідомили очевидці в місцевому телеграм-каналі «Ху**ая Одеса», передає Politeka.net

Волонтери відвезли постраждалих тварин у ветеринарну клініку, де собаки будуть проходити лікування після операцій.

Звернемо увагу, що за жорстоке поводження з тваринами існує адміністративна та кримінальна відповідальність. Адміністративна-тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини, а кримінальна - передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років.

До цього ми писали, що в Одесі зафіксували Шкуродерів, які розкидають шматки м'яса, начинені щурячою отрутою і оброблені медичними препаратами. Вони орудують на трасі здоров'я, куди часто підкидають тварин.

Після того такого "обіду" собаки і кішки гинуть в страшних муках. Шансів вижити у них, як правило, немає.

"Беруть протитуберкульозні препарати, від яких собака не виживає. У неї починається помутніння розуму, вона в істериці, в паніці б'ється об стіни, втрачає орієнтацію. В кінцевому підсумку у неї згорають всі внутрішні органи, вона гине. Також щурячою отрутою труять", - розповіла зоозахисниця Юлія Рибак.

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