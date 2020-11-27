Жителів Одеси попередили про те, що у них з крана може потекти зелена вода
Про це повідомили в прес-службі Одеської мерії, передає Politeka.net
Так, в п'ятницю, 27 листопада, комунальники з «Теплопостачання міста Одеси», збираються ввести харчовий барвник в теплові мережі, щоб виявити витоки теплоносія і запобігти несанкціонованому відбору теплоносія з системи централізованого опалення.
Але через нього в квартирах одеситів з крана може йти вода світло-салатового кольору.
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Якщо це трапиться, жителів просять повідомляти в КП "ТГО" по телефону 723-32-05.
До цього ми писали, що деяким жителям Одеси доведеться мерзнути в квартирах без тепла.
Так, без опалення залишилися більше сотні багатоквартирних будинків, розташованих в районі Черемушок і Таїрова.
Всьому виною аварія, яка трапилася на Адміральському проспекті.
Також ми повідомляли, що в одній з одеських багатоповерхівок на селищі Таїрове після включення опалення прорвало трубу і затопило квартири.
Інцидент стався в житловому будинку за адресою вулиця Левітана, 101. Через аварію там затопило відразу кілька поверхів. У людей в квартирах залило все гарячою водою. Вона стікала просто зі стелі і по стінах. В результаті зіпсовані меблі і техніка.
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