Мало того, що немає лікарняні ліжок, так ще немає шансів потрапити в реанімацію

В Одесі спостерігається катастрофічна ситуація з лікуванням пацієнтів, у яких діагностували ковід

Мало того, що практично не залишилося лікарняних ліжок для інфікованих, також немає місць в реанімаціях. Про колапс більш детально розповіла голова благодійного фонду «Корпорація монстрів " Катерина Ножевнікова, передає Politeka.net

За словами волонтерки, міська лікарня №5, що на Троїцькій, яку повністю перепрофілювали під прийом "ковидних" хворих, вже практично заповнена, там залишилося всього 10 вільних ліжок з 90.

В інфекційній лікарні залишилося два чоловічі ліжка. У відділенні міськлікарні № 5 на Лідерсовском бульварі — 4 місця (два жіночих і два чоловічих).

Немає місць для пацієнтів в Одеському обласному клінічному медцентрі (лікарня водників) і в міськлікарні № 1.

У 10-й лікарні залишилося два ліжка для чоловіків.

Крім того, б'є на сполох Ножевнікова, що в місті немає місць в реанімаціях.

"Позавчора реанімаційного пацієнта відвезли в роздільну. Вчора в міській лікарні лікар зателефонував родичам (дружина пацієнта Літня жінка хворіє вдома важко) і порадив терміново знайти місце в реанімації будь-якій лікарні міста. Тому що чоловік на кисні сатурація 75-80 без кисню нижче 60, потребує реанімаційних дій, а місць в реанімації їх стаціонару немає", – повідомила волонтер.

В Одеській області, за твердженнями Ножевнікової, ситуація не краща. Наприклад, волонтер повідомляє, що не залишилося вільних ліжок

Зокрема, в Біляївській ЦРЛ, вільних лікарняних ліжок вже не залишилося, при цьому в довідці ОДА, числиться ще 6 вільних місць. Аналогічна плутанина з місцями в Чорноморській міськлікарні, яка, за словами Ножевнікової, забита зараженими

"Лікарі на межі. Як вам описати, що відбувається в стаціонарах, де один реаніматолог біжить з відділення реанімації в палати інтенсивної терапії (метрів 200-300) по вулиці, щоб надати допомогу пацієнтам, які лежать в кисневій масці? Де одна сестра на 30 пацієнтів (а кожному потрібно зробити крапельницю, виміряти сатурацію, тиск і т.д.). Як показати, що навіть в приватних клініках вже не вистачає співробітників, а хворих вже стільки, що листи очікування складають!"- розповіла вона.

Нагадаємо, що на Одещині вірус забирає все більше життів, нові дані: "чотири сотні заражених не впоралися..."

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