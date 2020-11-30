Китайська болячка продовжує забирати все більше життів в Одесі

Сумну історію про дівчину, у якої батьки одночасно заразилися ковід розповіла засновник БФ " Корпорація монтров" Катерина Ножевнікова на своїй сторінці у Фейсбук, передає Politeka.net

Так, кілька днів тому до неї звернулася одеситка, яку звуть Олена і попросила концентратор для своїх батьків.

"Допоможіть врятувати маму і тата", - каже Олена. Я подивилася аналізи тата і порадила терміново його госпіталізувати. Тата звичайно ж брати не хотіли. Влаштували в ручному режимі. Вчора вночі в такому ж режимі госпіталізували маму. По прибуттю в новий стаціонар на Троїцькій сатурація 85, але кисень не дали, так як його там просто не було», - написала Ножевнікова.

Далі, за словами волонтера, поки маму Олени госпіталізували в лікарню, прийшла тривожна звістка з моргу, про смерть її батька.

Сама дівчина також відчула на собі всі симптоми ковід, у неї з'явилася слабкість і її відправили на КТ.

"Вранці, коли Олена робила вже собі кт їй подзвонили з моргу. Навіть не з лікарні. Зараз мама в реанімації і телефон туди з собою не дають. І зв'язку немає. І не буде. Тому що лікарі працюють в брудній зоні без телефонів, рацій майже ніде немає і часу вже теж ні в кого немає", - зазначила волонтер.

Ножевнікова звернулася до всіх жителів міста і області з проханням дотримуватися дистанції і носити маски.

"Почніть дотримуватися дистанції, носіть чортові маски (від них є толк хоч малий, але є!). Припиніть товпиться в магазинах, ресторанах і розважальних центрах!! Ви приносите це додому. Все більше вмирає людей похилого віку, але вже вмирають і молоді. Все важче перебіг хвороби", - резюмувала вона.

Нагадаємо, що на Одещині вірус забирає все більше життів, нові дані: "чотири сотні заражених не впоралися..."

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