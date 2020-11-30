В Одесі автохам мало того, що мало не збив дівчат, так ще й почав розпускати руки

Відповідне відео показали в мережі одеські журналісти інтернет-видання "усі " (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як розповіла одна з постраждалих дівчат Аліна, в Аркадії неадекватний водій Porsche Cayenne ледь не наїхав на неї і її сестру. Однак замість вибачень, водій почав сварку з дівчатами, вибив з рук однієї з постраждалих телефон, який відлетів на 10 метрів.

«Їхав на дуже великій швидкості по провулку, далі примудрився летіти по Генуезькій. Ми з сестрою ледве встигли відскочити. Від шоку я показала середній палець-якби йшли діти, він би їх збив", - розповідає учасниця подій Аліна.

Дівчата збираються заявити в поліцію про псування майна. До слова, машина автохама зареєстрована за агрофірмою з Арцизького району.

Сам інцидент з можливим наїздом на запис не потрапив, відео починається з того, що автохам виходить з автомобіля і спілкується з дівчатами.

"Чого ви такі розумні? Ви як мені швидкість визначаєте? Чого ви мені факи тикаєте, вас ніхто не збив, я зупинився перед вами", - каже чоловік.

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