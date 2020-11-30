В Одеській області сталася ДТП, в якій загинули і постраждали люди
Про аварію, яка трапилася вночі 30 листопада, повідомили в прес - службі регіонального ГУНП, передає Politeka.net
Так, на трасі «Сарата-Фараонівка» поблизу села Плахтіївка водій на автомобілі «Ford Focus» з трьома пасажирами в салоні злетів з дороги і врізався в дерево.
За попередніми даними, 29-річний чоловік не впорався з керуванням через це сталася аварія.
В результаті зіткнення з деревом один пасажир, помер на місці. Загиблим виявився 27-річний житель села Новоседівка.
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Трьох інших, у тому числі власника машини, госпіталізовано з різними тілесними ушкодженнями.
До цього ми повідомляли, що під Одесою сталася серйозна ДТП.
Так, водій ВМW збив людину, з'їхав у кювет і перекинувся. ДТП сталася вночі біля ринку "7-й кілометр".
Молодий водій не впорався з керуванням і наїхав на пішохода. 27-річний чоловік від отриманих травм загинув, а автомобіліст і його 26-річний пасажир з травмами різної тяжкості були госпіталізовані.
За даним фактом у поліції відкрили кримінальну справу за порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих.
Нагадаємо, що в Одесі маршрутка наїхала на пішохода на " зебрі:" відкинуло на авто", фото.
Якова писала, що масштабна ДТП стрясла Одещину, людей занесло в кювет, фото.
Також Politeka повідомляла, що трагічна ДТП сталася з мікроавтобусом на Одещині, є жертви.