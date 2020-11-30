В останній день осені в Одеській області випав перший сніг

Відповідними знімками діляться місцеві жителі в соціальних мережах, пише Politeka.net

Так, першому снігу вже пораділи жителі Болграда і Ізмаїла.

За даними синоптиків, похолодання і опади у вигляді дощу і снігу приніс атмосферний фронт, який накрив Одеську область. Його дія триватиме як мінімум до п'ятниці, а потім на зміну йому прийде циклон, який принесе потепління, дощі і Помірний вітер.

Ще вчора синоптики попереджали про те, що в Одеській області сьогодні можливий дощ і сніг, а також пориви вітру до 15-20 м/с.у зв'язку з погіршенням погодних умов 30 Листопада і 1 грудня по Одесі та області оголошено штормове попередження, про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У той же час за даними метеорологів, 1 грудня, зима в Одесі почнеться з мокрого снігу, невеликого морозу і ожеледиці вночі. До ранку температура повітря стане плюсовою, а замість снігу піде дрібний дощ, який триватиме до вечора. Весь день небо буде затягнуте хмарами. Північний штормовий вітер почне вщухати. Температура вночі складе 0 +1 градус, вдень+2 + 3.

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