У поїзді напрямком "Одеса-Харків" грабують сплячих пасажирів

Про це на сторінках соцмереж розповіла одна з постраждалих дівчат Олександра Вонсович, пише Politeka.net

За її словами, під час поїздки в закрите купе пробралися невідомі люди і вкрали особисті речі у двох пасажирок, третя встигла прокинутися і тим самим злякати злодіїв, проте затримати їх не встигла.

Напад стався близько 05: 00.

Дівчата поскаржилися провіднику вагона, проте він ніяк не відреагував. Більш того, співробітник поїзда не звернув увагу на дивних людей у вагоні і не вжив ніяких заходів. Олександра підозрює, що він перебуває у змові зі злочинцями.

Жертви пограбування звернулися за допомогою до начальника поїзда, а потім до патрульного вокзалу. Там їм не змогли допомогти і направили у відділення поліції Приморського району.

За словами дівчини, вони написали заяву в поліцію, проте правоохоронці їх попередили: «ну ви ж розумієте, що це нічого не дасть, просто треба бути пильнішими».

До цього ми повідомляли, що одеська поліція затримала приїжджого з Миколаївської області, який промишляв нападами на безпорадних пенсіонерок.

40-річний чоловік вистежував своїх жертв-жінок похилого віку - у дворах багатоповерхівок, заходив за ними в під'їзди, а потім бив по голові. Після цього відбирав гроші, телефони, зривав золоті сережки і ланцюжки.

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