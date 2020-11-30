Серед білого дня в Одесі сталася серйозна аварія, про що відразу повідомили в мережі

Так, в Одесі на Об'їзній дорозі сталася ДТП за участю військової вантажівки. Транспортний засіб перекинувся на бік, повідомляє ТСН.

При цьому поки нічого не відомо про постраждалих і жертв ДТП в Одесі.

За словами очевидців, автопригода відбулася на повороті до Латівки. Вантажівка перекинулася на бік і врізалася в світлофор, рух перекрито. На місці працюють ДСНС і швидка. Поки невідомо, що могло стати причиною аварії.

Нагадаємо, що серед основних причин аварій-порушення правил проїзду перехресть, недотримання правил безпечної дистанції, порушення правил маневрування, перевищення допустимої швидкості руху, керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння.

Також раніше повідомлялося, що в Одеській області водій скоїв наїзд на жінок, які йшли вздовж дороги. Аварія зі смертельним результатом сталася 15 листопада в селі Приморське Білгород-Дністровського району.

За даними інспекторів, 48-річний водій не впорався з керуванням і його занесло на узбіччя дороги. У цей час там знаходили дві літні жінки, одній з них 62 роки, іншій - 82. Обидві пенсіонерки загинули на місці в результаті наїзду авто.

Нагадаємо, що в Одесі маршрутка наїхала на пішохода на " зебрі: "відкинуло на авто", фото

Також Politeka повідомляла, що трагічна ДТП сталася з мікроавтобусом на Одещині, є жертви.