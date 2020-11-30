В Одеській області компанія дітей грала бойовою гранатою

Нещасного випадку вдалося уникнути завдяки прикордоннику Євгену Чабану, який вчасно помітив «іграшку» у дітей і відібрав її. Про це повідомили в прес-службі ДПСУ, передає Politeka.net

У відомстві повідомили, що 29 листопада прикордонник повертався додому в село Новоселівка. На узбережжі річки вона помітив групу дітей, серед яких був і син Євгена.

Охоронець рубежу звернув увагу, що предмет, яким грала дітвора, був дуже схожий на бойову гранату.

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На запитання, звідки вони її взяли, діти відповіли, що знайшли на вулиці.

Прикордонник негайно забрав загрозливий предмет у хлопців і відвів їх на безпечну відстань.

На місце події військовослужбовець викликав представників Держслужби України з надзвичайних ситуацій та Нацполіції.

Не так давно ми повідомляли, що юний житель Одеської області позбувся руки після вибуху гранати.

17-річний хлопець, який працював пастухом, потрапив до реанімації і йому ампутували ліву руку, в якій здетонував вибуховий пристрій.

НП сталася напередодні на околиці селища Сарата. Підліток виявив у старенькій припаркованій "Газелі" на одній з ферм боєприпас. Він дістав його і поки пас худобу вирішив, як слід розглянути.

Однак сталося нещастя, бойова граната РГД - 5 вибухнула у нього в руках.

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