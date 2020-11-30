В Одеській області компанія дітей грала бойовою гранатою

Нещасного випадку вдалося уникнути завдяки прикордоннику Євгену Чабану, який вчасно помітив «іграшку» у дітей і відібрав її. Про це повідомили в прес-службі ДПСУ, передає Politeka.net

У відомстві повідомили, що 29 листопада прикордонник повертався додому в село Новоселівка. На узбережжі річки вона помітив групу дітей, серед яких був і син Євгена.

Охоронець рубежу звернув увагу, що предмет, яким грала дітвора, був дуже схожий на бойову гранату.

На запитання, звідки вони її взяли, діти відповіли, що знайшли на вулиці.

Прикордонник негайно забрав загрозливий предмет у хлопців і відвів їх на безпечну відстань.

На місце події військовослужбовець викликав представників Держслужби України з надзвичайних ситуацій та Нацполіції.

Не так давно ми повідомляли, що юний житель Одеської області позбувся руки після вибуху гранати.

17-річний хлопець, який працював пастухом, потрапив до реанімації і йому ампутували ліву руку, в якій здетонував вибуховий пристрій.

НП сталася напередодні на околиці селища Сарата. Підліток виявив у старенькій припаркованій "Газелі" на одній з ферм боєприпас. Він дістав його і поки пас худобу вирішив, як слід розглянути.

Однак сталося нещастя, бойова граната РГД - 5 вибухнула у нього в руках.

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