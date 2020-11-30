В Одесі пожежні машини, що поспішали на виклик, потрапили в ДТП

Відповідне відео оприлюднили очевидці в соцмережах, передає Politeka.net

Аварія трапилася 30 листопада близько 10 ранку на Миколаївській дорозі. Колона з шести спецавтомобілів поспішала на пожежу в районі селища Котовського.

В результаті одна з машин врізалася в іншу.

Як вдалося з'ясувалося пізніше, пожежа спалахнула в одній з багатоповерхівок на вулиці Генерала Бочарова, 41.

Там горіла квартира на 13 поверсі в 16-поверховому будинку. Площа поширення вогню - 10 квадратних метрів. Рятувальники евакуювали 17 осіб, у тому числі, 3 дитини.

Співробітники ДСНС локалізували вогонь до 10 години ранку, через 20 хвилин його ліквідували. Постраждалих, за інформацією ДСНС, немає. У гасінні вогню були задіяні 50 пожежників і 13 машин спецтехніки.

Того ж дня трапилася ще одна ДТП вОдессе, цього разу за участю військової вантажівки. Він перекинувся на бік і врізався в світлофор на Об'їзній дорозі.

Інформації про постраждалих і жертв ДТП немає.

За словами очевидців, автопригода відбулася на повороті до Латівки. Вантажівка перекинулася на бік і врізалася в світлофор. На місці працюють ДСНС та швидка, рух перекрито. Поки невідомо, що могло стати причиною аварії.

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