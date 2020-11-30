В Одесі вже критично не вистачає анестезіологів і реаніматологів для формування лікарських бригад, які лікують ковід-пацієнтів
Як передає Politeka.net, таку заяву зробила голова міськздраву Олена Якименко в ході засідання оперативного штабу.
За словами чиновниці, в міській лікарні №5 на вулиці Троїцькій через те, що хворіють лікарі, закрили два відділення і одне в лікарні №8. Існує велика проблема з анестезіологами і реаніматологами — вони є тільки в лікарні №10 і в єврейській. Також, є невеликий резерв фахівців у лікарні №11.
«Ми звернулися до обласного департаменту охорони здоров'я, вони обіцяли допомогти з анестезіологами. Зверталися також до керівника кафедри, яка готує анестезіологів — він обіцяв підшукати співробітників»,— зазначила Якименко.
Каменських посеред вулиці безсоромно задерла сукню, не залишивши місця для фантазії: "Ну і бомба"
Мама Христини Асмус вразила зовнішністю поруч з дочкою, фото екс-тещі Харламова: "Як дві краплі"
Тарзан після зради Корольовій вляпався в новий скандал: "Як можна було сісти на..."
Долар після вихідних "озвіріє", курс валют від НБУ добив українців: що буде з гривнею
У той же час мер Одеси Геннадій Труханов прокоментував недавню заяву волонтерів про катастрофічну ситуацію з лікуванням підступних хворих. Одеський голова заявив, що»волонтери навмисно сіють паніку і не відзначають титанічних зусиль міської влади".
«Написали, що людину не прийняли в Одесі в лікарню і повезли в роздільну. Чи Правда це? Потрібно розібратися! А чому вони не пишуть, скільки ми хворих з області приймаємо? Чому не пишуть, скільки ми відділень розгорнули? Можливо, вони і оперують об'єктивними даними, але своєю істерикою сіють паніку серед персоналу, серед тих, хто цілодобово бореться за життя людей. Не реагувати на такі пости і працювати далі. Це просто капець якийсь», — обурився Труханов.
Труханов заявив, що "волонтери сіють паніку і не відзначають титанічних зусиль міської влади".
Нагадаємо, що раніше голова благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова заявляла, навіть якщо кількість "коронавірусних" палат в опорних лікарнях будуть збільшувати-лікарів і медсестер не стане більше:
"Але і не це найстрашніше. У місті немає місць у реанімаціях. Позавчора Реанімаційного пацієнта відвезли в роздільну ... ... а ще немає лікарів", - написала волонтер на своїй сторінці у Фейсбуці.
Нагадаємо, що на Одещині вірус забирає все більше життів, нові дані: "чотири сотні заражених не впоралися..."
Як писала Politeka, в Одеський порт зайшов корабель із зараженими моряками на борту: до місця з'їхалися швидкі
Також Politeka писала, в Одесі через Китайський вірус обірвалося життя відомої телеведучої: медики виявилися безсилі