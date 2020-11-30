В Одесі вже критично не вистачає анестезіологів і реаніматологів для формування лікарських бригад, які лікують ковід-пацієнтів

Як передає Politeka.net, таку заяву зробила голова міськздраву Олена Якименко в ході засідання оперативного штабу.

За словами чиновниці, в міській лікарні №5 на вулиці Троїцькій через те, що хворіють лікарі, закрили два відділення і одне в лікарні №8. Існує велика проблема з анестезіологами і реаніматологами — вони є тільки в лікарні №10 і в єврейській. Також, є невеликий резерв фахівців у лікарні №11.

«Ми звернулися до обласного департаменту охорони здоров'я, вони обіцяли допомогти з анестезіологами. Зверталися також до керівника кафедри, яка готує анестезіологів — він обіцяв підшукати співробітників»,— зазначила Якименко.

У той же час мер Одеси Геннадій Труханов прокоментував недавню заяву волонтерів про катастрофічну ситуацію з лікуванням підступних хворих. Одеський голова заявив, що»волонтери навмисно сіють паніку і не відзначають титанічних зусиль міської влади".

«Написали, що людину не прийняли в Одесі в лікарню і повезли в роздільну. Чи Правда це? Потрібно розібратися! А чому вони не пишуть, скільки ми хворих з області приймаємо? Чому не пишуть, скільки ми відділень розгорнули? Можливо, вони і оперують об'єктивними даними, але своєю істерикою сіють паніку серед персоналу, серед тих, хто цілодобово бореться за життя людей. Не реагувати на такі пости і працювати далі. Це просто капець якийсь», — обурився Труханов.

Труханов заявив, що "волонтери сіють паніку і не відзначають титанічних зусиль міської влади".

Нагадаємо, що раніше голова благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова заявляла, навіть якщо кількість "коронавірусних" палат в опорних лікарнях будуть збільшувати-лікарів і медсестер не стане більше:

"Але і не це найстрашніше. У місті немає місць у реанімаціях. Позавчора Реанімаційного пацієнта відвезли в роздільну ... ... а ще немає лікарів", - написала волонтер на своїй сторінці у Фейсбуці.

Нагадаємо, що на Одещині вірус забирає все більше життів, нові дані: "чотири сотні заражених не впоралися..."

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