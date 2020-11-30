Користувачі в соцмережах активно обговорюють ідею Міносвіти віддавати дітей до школи з п'яти років

Про це пише Politeka.net

Раніше виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет написав у своєму Telegram-каналі, що в Україні розглядається можливість почати навчання дітей з п'ятирічного віку.

"Наголошую, що 5-річні та 6-річні діти потребують різних підходів та компетенцій за формою та тривалістю навчання та дозвілля. "Це дорого", - кажуть експерти. Але наші діти не гірші за тих, хто навчається в більш розвинених країнах, і тому аргументи на користь "економії" вважаю недоцільними. Моє завдання-знайти можливості і підтримку", - написав Шкарлет.

Ідея садити за парти малюків в 5-річному віці не сподобалася більшості українців. Свої коментарі вони залишають на сторінках соцмереж.

"А чого тягнути? Давайте відразу з пологового будинку»,

"Може відразу на роботу нехай йде? А що багато роботодавців в 20 років просять 50 річний стаж, нехай йдуть стаж напрацьовують»,

"Новий експеримент? Типу реформа»,

"Може вже краще з пологового будинку віддати???? Навіщо чекати 5 років?»,

"Вони з НУШ не можуть порозумітися, а тут, типу, щось новеньке придумали. Ну, головне створювати вид роботи і побільше стоси паперів розкласти», - іронізують в мережі.

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