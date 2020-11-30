Стала відома дата введення тотального карантину, як в Одесі, так і по всій Україні

У Кабміні збираються ввести локдаун терміном на три тижні, він буде діяти з 23 грудня по 15 Січня. Про це пише " Сьогодні " посилаючись на свої джерела в Кабінеті Міністрів.

"Варіант на два тижні відхилили. Зупинилися на датах з 23 грудня по 15 Січня. Подробиці будуть вже цієї середи", - повідомляють ЗМІ.

Однак не виключено, що» Сегодня " ловлять просто хайп, публікуючи у себе таку інформацію.

Адже в Адміністрації президента сьогодні радилися з такого питання і поки офіційних заява від Кабміну і офісу Президента не надходила.

До цього ми соощалі, що в Одесі вже критично не вистачає анестезіологів і реаніматологів для формування лікарських бригад, які лікують ковід-пацієнтів

Таку заяву зробила голова міськздраву Олена Якименко в ході засідання оперативного штабу.

За словами чиновниці, в міській лікарні №5 на вулиці Троїцькій через те, що хворіють лікарі, закрили два відділення і одне в лікарні №8. Існує велика проблема з анестезіологами і реаніматологами — вони є тільки в лікарні №10 і в єврейській. Також, є невеликий резерв фахівців у лікарні №11.

«Ми звернулися до обласного департаменту охорони здоров'я, вони обіцяли допомогти з анестезіологами. Зверталися також до керівника кафедри, яка готує анестезіологів — він обіцяв підшукати співробітників»,— зазначила Якименко.

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