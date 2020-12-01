В Одесі зима почнеться строго за календарем

Так, 1 грудня в Одесі очікується налипання мокрого снігу, хуртовина, ожеледь, ожеледиця, видимість під час опадів 200-500 м, вночі пориви північного вітру 15-18 метрів в секунду, передає Politeka.net

Як повідомили метеорологи Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, такі погодні умови відповідають 1 (жовтому) рівню небезпеки.

Вночі в Одесі стовпчики термометрів опустяться до 2-4 градусів нижче нуля, вдень температура повітря коливатиметься від -1 до +1.

В області вночі та вдень прогнозується сніг з дощем, ожеледиця. Видимість під час опадів становитиме 200-500 м, вночі можливі пориви північного вітру 15-18 м/с.

У зв'язку з несприятливими метеорологічними умовами патрульна поліція просить водіїв бути уважними за кермом і стежити за дорожньою обстановкою.

2 грудня в Одеській області буде хмарно. Місцями невеликий мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Вночі та вранці ожеледь, ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м / с.Температура вночі та вдень від 1 ° морозу до 4 ° тепла.

До цього ми повідомляли, що в останній день осені в Одеській області випав перший сніг.

Відповідними знімками діляться місцеві жителі в соціальних мережах.

Так, першому снігу вже пораділи жителі Болграда і Ізмаїла.

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