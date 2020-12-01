У центрі Одеси позашляховик на великій швидкості влетів на тротуар, протаранив світлофор і врізався в будівлю

Серйозна аварія трапилася 1 грудня на перехресті Катерининської та Великої Арнаутської. Момент ДТП потрапив на відео, яке розмістили місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно, як автомобіль Toyota Land Cruiser Prado на величезній швидкості летів по вулиці Велика Арнаутська, а потім виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора, після чого врізався в легковик Audi, яка рухалася на зелений. Після удару позашляховик зніс стовп зі світлофором і влетів у кут будинку.

Перехожі, що знаходилися на тротуарі, встигли відскочити від мчить на них машини. Вони не постраждали.

Подробиці з'ясовують слідчі.

До цього ми повідомляли, що в Одесі пожежні машини, що поспішають на виклик, потрапили в ДТП.

Аварія трапилася 30 листопада близько 10 ранку на Миколаївській дорозі. Колона з шести спецавтомобілів поспішала на пожежу в районі селища Котовського.

В результаті одна з машин врізалася в іншу.

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