У центрі Одеси позашляховик на великій швидкості влетів на тротуар, протаранив світлофор і врізався в будівлю
Серйозна аварія трапилася 1 грудня на перехресті Катерининської та Великої Арнаутської. Момент ДТП потрапив на відео, яке розмістили місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
На кадрах видно, як автомобіль Toyota Land Cruiser Prado на величезній швидкості летів по вулиці Велика Арнаутська, а потім виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора, після чого врізався в легковик Audi, яка рухалася на зелений. Після удару позашляховик зніс стовп зі світлофором і влетів у кут будинку.
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Перехожі, що знаходилися на тротуарі, встигли відскочити від мчить на них машини. Вони не постраждали.
Подробиці з'ясовують слідчі.
До цього ми повідомляли, що в Одесі пожежні машини, що поспішають на виклик, потрапили в ДТП.
Аварія трапилася 30 листопада близько 10 ранку на Миколаївській дорозі. Колона з шести спецавтомобілів поспішала на пожежу в районі селища Котовського.
В результаті одна з машин врізалася в іншу.
Нагадаємо, що в Одесі маршрутка наїхала на пішохода на " зебрі:" відкинуло на авто", фото.
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