У перший день зими після нічної хуртовини і сильних поривів вітру, багато населених пунктів залишилися без електрики на Одещині

Про це повідомили в прес-службі ДСНС в Одеській області, передає Politeka.net

У зв'язку з погіршенням погоди (дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу) 30 Листопада і 1 грудня в Одеській області знеструмлено 16 населених пунктів.

Всього було знеструмлено 56 населених пунктів у трьох областях. Крім Одеської, постраждали Сумська (39) і Донецька (1) області. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

У той же час метеорологи повідомили, що 1 грудня в Одесі очікується налипання мокрого снігу, хуртовина, ожеледь, ожеледиця, видимість під час опадів 200-500 м, вночі пориви північного вітру 15-18 метрів в секунду.

Такі погодні умови відповідають 1 (жовтому) рівню небезпеки.

Вночі в Одесі стовпчики термометрів опустяться до 2-4 градусів нижче нуля, вдень температура повітря коливатиметься від -1 до +1.

До цього ми писали, що у ніч на вівторок 1 грудня снігом замело частину траси Київ - Одеса.

На дорогу вивели снігоприбиральну техніку, яка розчищає снігові замети, а заодно і посипає сумішшю проти обмерзання дорожнього покриття.

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