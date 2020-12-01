Дороги Одеської області вкрилися крижаною кіркою через що стало небезпечно по них їздити

Льодом скувало автошляхи переважно на півдні Одещини в Кілійському, Біляївському, Ізмаїльському та Білгород-Дністровському районах.

Зокрема, в крижаному полоні опинилася траса Одеса-Рені. Тут вже сталося кілька дорожньо-транспортних пригод, пише видання " Усі " (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Одна аварія сталася на виїзді з Сарати, недалеко від села Новоселівка.

Водія автомобіля Ford занесло на узбіччя дороги і він застряг у багнюці. Діставати машину допомагали інші водії, з проїжджалих повз авто.

"Дорога слизька. Я просто їхав, не скажу, що швидко. Мене почало заносити, я почав буксувати і застряг в болоті. Добре, що ось чоловік проїжджав поруч і допоміг мені, а то я б сам не вибрався, – розповів журналістам чоловік.

У ДСНС та синоптики закликали автомобілістів бути пильними під час несприятливих метеорологічних умов.

Також у ДСНС повідомили, що через негоду (рясний мокрий сніг та сильний вітер) без світла залишилися 56 населених пунктів у Сумській, Одеській та Донецькій областях. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Тільки в Одеській області були знеструмлені 16 населених пунктів.

До цього ми писали, що в ніч на вівторок 1 грудня снігом замело частину траси Київ - Одеса.

На дорогу вивели снігоприбиральну техніку, яка розчищає снігові замети, а заодно і посипає сумішшю проти обмерзання дорожнього покриття.

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