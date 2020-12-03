В Одесі все частіше водії збивають пішоходів і ховаються з місця ДТП
Аварія зі смертельним результатом сталася в середу, 2 грудня, на Ленселищі, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу Одеської поліції.
Трагічний інцидент мав місце пізно ввечері на вулиці Магістральній.
Чоловік йшов уздовж дороги по неосвітленій ділянці, коли на нього наїхав невідомий автомобіль. Пішохід отримав травми не сумісні з життям і помер на місці аварії.
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У той же час автомобіліст, який збив пішохода, з місця ДТП зник.
На місці працювала слідчо-оперативна.
Поліцейські встановлюють особу загиблого, очевидців аварії, а також транспортний засіб і його водія.
Ще одна аварія трапилася рано вранці 3 грудня біля гіпермаркету «Ідеал», що на вулиці Бугаївській. Про неї розповіли очевидці в місцевому телеграм-каналі "Одеса-Інфо".
За їх словами, водій "Рено" збив жінку, яка перетинала проїжджу частину по пішохідному переходу.
На місце викликали бригаду швидкої допомоги. Про стан постраждалої інформації немає.
До цього ми повідомляли, що в Одесі автохам мало того, що мало не збив дівчат, так ще й почав розпускати руки.
Як розповіла одна з постраждалих дівчат Аліна, в Аркадії неадекватний водій Porsche Cayenne ледь не наїхав на неї і її сестру. Однак замість вибачень, водій почав сварку з дівчатами, вибив з рук однієї з постраждалих телефон, який відлетів на 10 метрів.
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