В Одесі все частіше водії збивають пішоходів і ховаються з місця ДТП

Аварія зі смертельним результатом сталася в середу, 2 грудня, на Ленселищі, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу Одеської поліції.

Трагічний інцидент мав місце пізно ввечері на вулиці Магістральній.

Чоловік йшов уздовж дороги по неосвітленій ділянці, коли на нього наїхав невідомий автомобіль. Пішохід отримав травми не сумісні з життям і помер на місці аварії.

У той же час автомобіліст, який збив пішохода, з місця ДТП зник.

На місці працювала слідчо-оперативна.

Поліцейські встановлюють особу загиблого, очевидців аварії, а також транспортний засіб і його водія.

Ще одна аварія трапилася рано вранці 3 грудня біля гіпермаркету «Ідеал», що на вулиці Бугаївській. Про неї розповіли очевидці в місцевому телеграм-каналі "Одеса-Інфо".

За їх словами, водій "Рено" збив жінку, яка перетинала проїжджу частину по пішохідному переходу.

На місце викликали бригаду швидкої допомоги. Про стан постраждалої інформації немає.

До цього ми повідомляли, що в Одесі автохам мало того, що мало не збив дівчат, так ще й почав розпускати руки.

Як розповіла одна з постраждалих дівчат Аліна, в Аркадії неадекватний водій Porsche Cayenne ледь не наїхав на неї і її сестру. Однак замість вибачень, водій почав сварку з дівчатами, вибив з рук однієї з постраждалих телефон, який відлетів на 10 метрів.

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