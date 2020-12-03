У мережі активно обговорюють вірусний колапс, який наздогнав Одесу на тлі епідемії

Про це пише Politeka.net

В Одесі та області поки не вдається зупинити поширення епідемії ковід. Кожен день стає відомо про сотні нових випадків зараження. Влада вже давно говорить про те, що по всій країні потрібно ввести тотальний карантин, який за їхніми твердженнями, повинен розірвати ланцюжок передачі інфекції.

Одесити в соціальних мережах також ведуть обговорення того, що відбувається.

«Просвітлення настане тоді, коли у владу прийдуть серйозні, а не ця Вулична шантрапа, які прийшли знищити нас»,

«Треба було влітку Одесу закрити»,

"Треба було влітку, не влаштовувати курортний сезон. Що, важко один рік було прожити приїжджим без моря? Завезли заразу в Одесу, а тепер звичайно Регіон лихоманить»,

«Одеса догулялась. Тепер плата»,

"Зрештою від громадян, від кожного нічого не потрібно непосильного, неможливого: надіти маску, дотримуватися дистанції, мити частіше руки. Це що складно? Ми самі собі робимо цю ситуацію!!! Дуже шкода, що так»,

«У відповідь міськрада встановлює ялинку на півтора мільйона гривень»,

"Натомість влада коментує, що все добре, все під контролем»,

"Де ж все під контролем, як нам всім розповідають??? Подивіться, що робиться в лікарнях Одеси. Це просто жахлікарям всім величезне спасибі. Всім одеситам міцного здоров'я, бережіть себе»,

"Влада звичайно безглузда, але одесити не менше персонажі цієї трагікомедії. 90 відсотків жителів міста оголосили, що їм м'яко кажучи нас*рать на всі правила поведінки і на своїх же співгромадян. Уперте" Я не хочу, це все брехня " часто-густо. Так як може бути інший результат. Я пам'ятаю карантин в холеру 1970 року, так це зовсім інші люди і зовсім інша влада. Правда при совку свободи не було. Це правда! Не було, тепер є»,

"Рано чи пізно це мало статися, медицину розвалили "реформами покращеня" це не перший і не останній вірус, вони завжди є, і час від часу відбувається сплеск», - висловлюють свої думки люди.

Нагадаємо, що на Одещині вірус забирає все більше життів, нові дані: "чотири сотні заражених не впоралися..."

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