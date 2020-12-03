В Одесі поліцейські почали штрафувати водіїв, які кидають свої автомобілі на місцях паркування машин "швидкої допомоги" і блокують їм під'їзд до лікарні

Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу міського департаменту транспорту, зв'язку та організації руху.

Зокрема, на автохамів поскаржилися медики міської лікарні номер 5 на вулиці Троїцькій. Припарковані авто заважали проїзду "швидких". У підсумку було зафіксовано 12 адміністративних порушень.

Станом на ранок 3 грудня, в Одеській області виявлено 935 нових випадки зараження.

Загальне число хворих в регіоні досягло 47920 чоловік. За минулу добу від вірусу і супутніх захворювань померли 16 осіб. Всього летальних випадків за час пандемії-609.

Одужали 2062 осіб, 35249 хворіють, у 48767 підозрюють вірус.

До цього ми повідомляли, що в одеських лікарнях пацієнти вмирають, тому що не вистачає кисню і медперсоналу, а їх мертві тіла по кілька годин лежать в палатах разом з живими пацієнтами.

Моторошні фотографії зробив родич хворих, який прийшов до лікарні №5 на вулиці Троїцькій, де зовсім недавно відкрили нове відділення для пацієнтів з Ковід.

На шокуючих знімках видно тіла померлих пацієнтів в палатах і коридорах.

Нагадаємо, що у лікарні Одеси мертві тіла лежать в одній палаті з живими, кадри

Як писала Politeka, в Одеський порт зайшов корабель із зараженими моряками на борту: до місця з'їхалися швидкі

Також Politeka писала, Одесу лихоманить від епідемії, жителі в сум'ятті: "навіщо встановлювати ялинку на півтора мільйона?"