В Одесі питаннями охорони здоров'я займатимуться люди, які не мають медичної освіти

Зокрема, постійною Комісією з питань охорони здоров'я керуватиме Віталій Саутенков (ОПЖЗ). Допомагати йому будуть в цьому Левон Нікогосян (Довіряй справам), Ірина Куценко (Довіряй справам) і Андрій Вагапов (європейська солідарність).

Примітно, що тільки один з них - Левон Нікогосян має медичну освіту.

Цікавою фігурою в цій комісії є Ірина Куценко-Єсенович. Сама депутатша від "Довіряй справам" є юристом за освітою.

Навесні цього року соратницю Труханова внесли в базу «Миротворця» після її поста в Фейсбуці. У публікації депутат міськради закликала піти на Великдень до церкви, незважаючи на карантин і пандемію небезпечного коронавірусу, який забрав життя понад півтора мільйона людей у всьому світі.

Сайт "Миротворець" порахував соратницю Труханова"провокатором, що здійснює усвідомлені дії, спрямовані на поширення смертельно-небезпечного захворювання (коронавірусної хвороби) і масове зараження громадян України".

Крім того, Єсенович звинуватила президента України Володимира Зеленського і його команду в тому, що вони збільшили штрафи за порушення правил дорожнього руху. Ось тільки змінили їх не в Україні, а в Російській Федерації, але мабуть Єсенович живе в якійсь іншій країні.

Станом на ранок 3 грудня, в Одеській області виявлено 935 нових випадки зараження.

Загальне число хворих в регіоні досягло 47920 чоловік. За минулу добу від вірусу і супутніх захворювань померли 16 осіб. Всього летальних випадків за час пандемії-609.

Одужали 2062 осіб, 35249 хворіють, у 48767 підозрюють вірус.

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