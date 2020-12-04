Одеська область на даний момент входить до трійки лідерів за темпом зростання захворюваності COVID-19 в Україні, і лікарні Одеси вже практично не приймають інфікованих

Щоб звільнити ліжка для нових пацієнтів, хворих, які раніше надійшли в лікарні з коронавірусом виписують з кисневою залежністю.

Про це заявила волонтер Катерина Ножевнікова, яка допомагає хворим з ковід, в ефірі програми «Право на владу», передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Яка статистика, яких 50 % зайнятих місць, якщо у нас немає місця, куди можна визначити пацієнта в сопорі?»,- заявила Ножевникова.

Також вона розповіла, що зараз з лікарень виписують пацієнтів з сатурацією 82%, при нормі 95-99%.

"У нас потік пацієнтів, яких виписують з сатурацією 82%. Вони приходять у нас просити концентратор, щоб доліковуватися вдома. Лікарі виписують їх максимально швидко, щоб звільняти ліжка", - пояснила вона.

Волонтер звернула увагу, у них залишилося тільки 4 концентратора, в той час, як в черзі близько 30 осіб.

Раніше ми повідомляли, що в одній з лікарень Одеси вибухонебезпечний кисень, який необхідний для лікування ковід-пацієнтів, розігрівають дуйкою.

Знімки зроблені в колишній міській лікарні №3, яка розташована на Лідерсовском бульварі.

На них можна наочно побачити, як кисень розігрівають дуйкою, при цьому відомо, що кисень є сильним окислювачем. Більшість горючих речовин і матеріалів при контакті з ним можуть спалахнути або вибухнути. Це може статися ще й від високого тиску всередині балона або нагріву.

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