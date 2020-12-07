Новий тиждень приготував одеситам справжнє погодне асорті-снігову бурю, мороз, шторм, дощ, а на потім довгоочікуване потепління

Вся справа в тому, що на початку тижня Одеса опиниться під впливом Сибірського антициклону, який принесе снігову бурю і шквальний вітер, а потім його змінить циклон.

Прогноз погоди на 7 -11 грудня підготували синоптики, передає Politeka.net

На початку нового робочого тижня, 7 грудня, в Одесі буде холодно. Метеорологи оголосили штормове попередження через сильний поривчастий вітер до 15-18 метрів в секунду.

По Одесі та області хмарно. У другій половині дня можливий сніг.

В Одесі температура вдень від 1 °С морозу до 1 °С тепла, вночі 2-4 °С морозу.

На вулицях буде дуже небезпечно-правоохоронці попросили місцевих жителів по можливості обмежити свої переміщення по місту.

У вівторок, 8 грудня, хмарна погода триматиметься в Одесі до самого вечора. Вдень почнеться дрібний дощ зі снігом, а ввечері йому на зміну прийде дрібний дощ.

Північно-східний штормовий вітер трохи вщухне. Пориви досягнуть 14-18 метрів в секунду.

Температура коливатиметься в межах -1 + 1 градус.

У середу і четвер в Одесі прогнозується дрібний дощ. Температура повітря на градуснику почне підвищуватися 0+4 градуси. Поривчастий північно-східний вітер буде дути з тією ж силою.

У п'ятницю, 11 грудня, хмарна погода триматиметься в Одесі до самого вечора. Всю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Штормовий вітер продовжить дути зі східного боку. У цей день ще більше потеплішає, температура повітря складе + 4 + 6 градусів.

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