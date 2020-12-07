Рано вранці на одеському узбережжі в Затоці вогонь знищив базу відпочинку "Чорноморські зорі"

Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на прес-службу ДСНС в Одеській області. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Сигнал про пожежу надійшов на спецлінію " 101 " о 5:37, у понеділок 7 грудня. Прибувши на місце, рятувальники побачили, як полум'я охопило чотири одноповерхові дерев'яні будиночки бази відпочинку «Чорноморські зорі».

Пожежу змогли загасити лише через півтори години. Всього вигоріло понад 500 квадратних метрів.

Незважаючи на серйозні масштаби загоряння, на щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих, так як база відпочинку сезонного типу.

У службі надзвичайних ситуацій кажуть, що будівлі могли підпалити. Саме така попередня версія події.

У гасінні були задіяні 21 рятувальник і три пожежні машини.

Очевидці в соцмережах також поділилися кадрами вогняної НП.

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Через 30 хвилин після виклику на гарячу лінію "101" пожежники локалізували вогонь, а ще через 20 хвилин ліквідували повністю пожежу на площі 10 кв.метрів.

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