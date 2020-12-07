Справжня зима прийшла в Одесу

У понеділок, 7 грудня в деяких районах міста почав йти сніг, а на море піднявся найсильніший шторм. Поки малопомітний сніг, але зате не мокрий, вдалося зняти журналістам видання « Пушкінська ».

На кадрах можна побачити дрібний сніжок в основному біля бордюрів і на поверхні автомобілів.

"Море сьогодні теж неспокійне. Воно навіть почало "диміти" через перепад температур. Правда, не біля самого берега: стіна пара починається приблизно в кілометрі від нього і тягнеться до самого горизонту», - кажуть журналісти.

Синоптики попереджали, що новий тиждень принесе в Одесу снігову бурю, мороз, шторм, дощ, а на потім довгоочікуване потепління.

Вся справа в тому, що на початку тижня Одеса опиниться під впливом сибірського антициклону.

Згідно з прогнозом, 7 грудня, в Одесі буде дуже холодно. Метеорологи навіть оголосили штормове попередження через сильний поривчастий вітер до 15-18 метрів в секунду.

По Одесі та області хмарно. У другій половині дня можливий сніг.

В Одесі температура вдень від 1 °С морозу до 1 °С тепла, вночі 2-4 °С морозу.

На вулицях буде дуже небезпечно-правоохоронці попросили місцевих жителів по можливості обмежити свої переміщення по місту.

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