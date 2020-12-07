В Одесі спецслужби припинили роботу call-центрів, які обслуговували російські компанії, причетні до фінансування терористичних " Л / ДНР»
Подробиці повідомили в прес-центрі СБУ, передає Politeka.net
У відомстві зазначили, що мережа call-центрів діяла в Україні нелегально. До її створення та організації причетна група місцевих жителів, серед яких комерсанти та ІТ-фахівці.
Слідство встановило, що п'ять call-центрів забезпечували роботу служби клієнтської підтримки російських компаній, які, у свою чергу, причетні до фінансування окупаційних адміністрацій в ОРДЛО.
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Силовики провели обшуки та вилучили електронні та паперові носії інформації, які доводять співпрацю нелегальної структури з країною-агресором.
Слідчими Управління СБУ в Одеській області розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або терористичної організації) Кримінального кодексу України. Всі організатори схеми встановлені.
До цього ми повідомляли, в місті Чорноморську Одеської області евакуювали мешканців багатоквартирного будинку і оточили територію через загрозу вибуху
Так, в одному з під'їздів будинку на вулиці парусній жителі побачили бойову гранату, про неї вони повідомили в поліцію.
На місце терміново приїхали поліцейські, вибухотехніки, співробітники з надзвичайних ситуація міста Чорноморська, вони оточили прилеглу територію і приступили до евакуації мешканців квартир.
Після обстеження піротехніки знайшли дивний предмет і, як виявилося, це був муляж ручної гранати.
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