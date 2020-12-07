У вівторок, 8 грудня, по Одесі діятиме штормове попередження через поривчастий вітер та ожеледицю

Про це попередили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net

Весь день у місті триматиметься хмарна погода, часом синоптики обіцяють невеликі опади. На дорогах збережеться слабка ожеледь, ожеледиця.

Вітер східний, 9-14 метрів в секунду, з поривами до 15-20 метрів в секунду.

Температура вночі та вдень від 1 морозу до 1 °С тепла.

По Одеській області прогнозується хмарність. Невеликі опади. Місцями слабка ожеледь, ожеледиця.

Вітер східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура: вночі 1-6 °С морозу, місцями до 3 °С тепла, вдень від 3 °С морозу до 2 °С тепла, на півдні до 6 °С тепла.

На автошляхах області місцями серпанок, видимість 1-2 км, ожеледиця

Раніше ми вже писали, що невеликий сніжок став причиною великих проблем на дорогах в Одесі. Автомобілісти виявилися не підготовлені до зими через що по всьому місту спостерігалося величезне число дорожньо-транспортних пригод.

Наприклад, біля Таїровського кладовища перекинувся автомобіль. Деякі водії не встигли поміняти літню гуму на зимову, через що їх машини просто вилітали на узбіччя, інші стикалися із зустрічними авто. Були й такі водії, які не потрапили в аварію, але повернутися додому їм виявилося дуже складно. Автомобілі просто не хотіли їхати в потрібному напрямку і їх доводилося штовхати вручну.

Нагадаємо, що Одеську область вкрило першим снігом за день до зими: зачаровують кадри

Як повідомляла Politeka, снігова буря, мороз і вітер: негода насувається на Одесу, оголошено штормове попередження

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