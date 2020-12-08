В Одесі помер співвласник згорілого готелю "Токіо Стар" Вадим Чорний

Про смерть відомого бізнесмена повідомив телеграм-канал "Одеса-Інфо", у вівторок, 8 грудня, передає Politeka.net

Пізніше інформацію підтвердили його друзі.

За даними телеграм-каналу, Вадим Чорний помер від Сovid-19.

Відзначимо, що в Одесі Чорний відомий судовим процесом у справі про трагічну пожежу в готелі «Токіо Стар», в якому загинули 9 осіб. Також він був власником підземного торгового комплексу на Грецькій площі готелю»зірка".

Станом на ранок 8 грудня в регіоні зафіксовано ще 1043 нових випадків китайської інфекції.

Загальне число хворих по Одещині становить 53823 людина.

За минулу добу 17 осіб померли від ускладнень, викликаних COVID-19. 681 людина померла за весь час в області, 14959 одужали, 37213 хворіють, у 53589 підозрюють коронавірус.

Нагадаємо, що одесити штурмують "ковидну " лікарню, яка потрапила в скандал, відео: бійців Нацгвардії підняли по тривозі

Як писала Politeka, з одеських лікарень медики масово виписують пацієнтів: "просять концентратор, щоб доліковуватися вдома"

Також Politeka писала, у лікарні Одеси мертві тіла лежать в одній палаті з живими, кадри