В Одесі помер співвласник згорілого готелю "Токіо Стар" Вадим Чорний
Про смерть відомого бізнесмена
Пізніше інформацію підтвердили його друзі.
За даними телеграм-каналу, Вадим Чорний помер від Сovid-19.
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Відзначимо, що в Одесі Чорний відомий судовим процесом у справі про трагічну пожежу в готелі «Токіо Стар», в якому загинули 9 осіб. Також він був власником підземного торгового комплексу на Грецькій площі готелю»зірка".
Станом на ранок 8 грудня в регіоні зафіксовано ще 1043 нових випадків китайської інфекції.
Загальне число хворих по Одещині становить 53823 людина.
За минулу добу 17 осіб померли від ускладнень, викликаних COVID-19. 681 людина померла за весь час в області, 14959 одужали, 37213 хворіють, у 53589 підозрюють коронавірус.
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