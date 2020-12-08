У лікарню Одеси доставили дівчинку, яка перекинула на себе окріп і отримала серйозні опіки тіла

Про нещасний випадок з 5-річною Богданою з міста Арциза повідомила глава БФ "любов Любушкіна" любов Рябко, передає Politeka.net

За попередньою інформацією, поки мати відвернулася до іншої дитини, Малятко перекинуло на себе окріп зі столу.

Дівчинку госпіталізували в Одеську міськлікарню №10. Сьогодні їй провели складну операцію.

"Сьогодні лікуючого лікаря не застали. Завтра дізнаємося що з медикаментів необхідно. Величезне спасибі допомагає допомагати. Завдяки Вам ми своєчасно і дуже часто без зборів купуємо необхідне. Так на збір немає вже часу, а допомога вже потрібна. Про долю малятку ми будемо вас сповіщати", - розповіла Любов Рябко.

До цього ми писали, що в одеській лікарні помер підліток, який постраждав в результаті вибуху гранати.

Два тижні медики військового госпіталю боролися за життя 17-річного хлопця, який знайшов гранату, і вона вибухнула у нього в руках. Однак лікарі виявилися безсилими і ось тепер сумну новину повідомив родич загиблого-Одеський волонтер і співробітник БФ "Добрий Самарянин" Роман Медяник.

"Максима вже немає з нами. Ми зробили все, що в наших силах. Зміцни Боже батьків", - написав він.

Нагадаємо, що одеситам повідомили, що їх чекає в лікарнях під час епідемії

Як писала Politeka, з одеських лікарень медики масово виписують пацієнтів: "просять концентратор, щоб доліковуватися вдома"

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