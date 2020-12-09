Бізнесмен Вадим Чорний, власник згорілого готелю "Токіо-стар", днями помер від коронавірусу, який він не сприймав серйозно
Так, ще два місяці тому Чорний вважав, що коронавірус - це вигадка і афера. 3 жовтня Чорний написав на своїй сторінці в Facebook, що смертність від коронавірусу перебільшена, а сам вірус нібито не представляє ніякої небезпеки.
"Цікаво, коли по всьому світу почнуть садити аферистів від коронавірусу? Вже вся статистика підтверджує очевидний з весни факт: ніякої небезпеки цей вірус не представляє, цифри смертності були спочатку роздуті через слабке охоплення тестування, реальна смертність в цивілізованій країні 0.68%", - доводив бізнесмен.
Лише через деякий час Чорний все ж погодився, що у коронавірусу можуть бути неприємні, а часом смертельні наслідки.
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"Це неприємне захворювання з можливими небезпечними наслідками", - писав він. Багато користувачів мережі відзначають, що доля часом дуже жорстоко жартує.
Відзначимо, що в Одесі Чорний відомий судовим процесом у справі про трагічну пожежу в готелі "Токіо Стар", в якому загинули 9 осіб. Також він був власником підземного торгового комплексу на Грецькій площі готелю "Зірка".
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